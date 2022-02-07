Погода в Украине с 7 по 11 февраля будет переменчивой. Из осадков предполагается преимущественно мокрый снег с дождем.

Уже в четверг ветер немного стихнет до 5-10 м/с.

Погода в понедельник, 7 февраля

В течение первого рабочего дня недели мокрый снег предполагается на Севере и в Центре, температура воздуха там составит до +4-5°.

На Западе ожидаются сильные дожди со снегом. В Черновцах дневная температура воздуха составит до +6°.

На Востоке, Юге и в отдельных центральных областях должна быть преимущественно солнечная погода. В Николаеве, Херсоне и Симферополе столбики термометров поднимутся до +9°.

Погода во вторник, 8 февраля

В этот день мокрый снег с дождем сместится на Восток и Юг. На остальной территории будет облачно.

На Севере и в Центре дневная температура не будет превышать +2°. До +4° будет на Западе и Востоке.

В Крыму синоптики прогнозируют до +7°.

Погода в среду, 9 февраля

В среду мокрый снег охватит лишь четыре области – Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую.

Облачно будет только в Закарпатской, а также в Донецкой и Луганской областях. На остальной территории будет солнечно.

Теплее всего будет во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях – до +7°. В целом температура воздуха в стране будет колебаться в пределах от -1 до + 6°.

Погода в четверг, 10 февраля

В четверг небольшой дождь со снегом будет идти на Востоке, а также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

На остальной территории будет солнечно.

Теплее всего в предпоследний рабочий день будет в Одессе. Там синоптики прогнозируют до +10°.

На градус меньше будет в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

До +8° будет в Центре (в Винницкой области), до +4° – на Востоке и до +6° – на Севере (в Киеве).

Погода в пятницу, 11 февраля

В пятницу мокрый снег с дождем будет укрывать только Черниговскую и Сумскую область. В остальных областях – без существенных осадков.

11 февраля в Одессе столбики термометров поднимутся вплоть до +12°. На два градуса меньше будет в Херсонской и Николаевской областях.

В Центре максимальная температура воздуха составит +8°, на Западе – +7°, на Востоке и Севере – +5°.

Напомним, что сегодня, 7 февраля, Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности – желтый – в восьми западных областях.

В Карпатах ожидается метель и порывы ветра до 25-30 м/с.

Жителям каких областей стоит быть особенно внимательными и осторожными, смотрите на карте в материале.