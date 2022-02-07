Погода в Украине с 7 по 11 февраля будет переменчивой. Из осадков предполагается преимущественно мокрый снег с дождем.
Уже в четверг ветер немного стихнет до 5-10 м/с.
Погода в понедельник, 7 февраля
В течение первого рабочего дня недели мокрый снег предполагается на Севере и в Центре, температура воздуха там составит до +4-5°.
На Западе ожидаются сильные дожди со снегом. В Черновцах дневная температура воздуха составит до +6°.
На Востоке, Юге и в отдельных центральных областях должна быть преимущественно солнечная погода. В Николаеве, Херсоне и Симферополе столбики термометров поднимутся до +9°.
Погода во вторник, 8 февраля
В этот день мокрый снег с дождем сместится на Восток и Юг. На остальной территории будет облачно.
На Севере и в Центре дневная температура не будет превышать +2°. До +4° будет на Западе и Востоке.
В Крыму синоптики прогнозируют до +7°.
Погода в среду, 9 февраля
В среду мокрый снег охватит лишь четыре области – Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую.
Облачно будет только в Закарпатской, а также в Донецкой и Луганской областях. На остальной территории будет солнечно.
Теплее всего будет во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях – до +7°. В целом температура воздуха в стране будет колебаться в пределах от -1 до + 6°.
Погода в четверг, 10 февраля
В четверг небольшой дождь со снегом будет идти на Востоке, а также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
На остальной территории будет солнечно.
Теплее всего в предпоследний рабочий день будет в Одессе. Там синоптики прогнозируют до +10°.
На градус меньше будет в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
До +8° будет в Центре (в Винницкой области), до +4° – на Востоке и до +6° – на Севере (в Киеве).
Погода в пятницу, 11 февраля
В пятницу мокрый снег с дождем будет укрывать только Черниговскую и Сумскую область. В остальных областях – без существенных осадков.
11 февраля в Одессе столбики термометров поднимутся вплоть до +12°. На два градуса меньше будет в Херсонской и Николаевской областях.
В Центре максимальная температура воздуха составит +8°, на Западе – +7°, на Востоке и Севере – +5°.
Напомним, что сегодня, 7 февраля, Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности – желтый – в восьми западных областях.
В Карпатах ожидается метель и порывы ветра до 25-30 м/с.
Жителям каких областей стоит быть особенно внимательными и осторожными, смотрите на карте в материале.