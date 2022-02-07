7 февраля Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности – желтый – в восьми западных областях.

Так, порывы ветра там будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах – даже до 25-30 м/с. Кроме того, в горах ожидается метель.

Значительный снег и ветер ожидается во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В Закарпатской области – значительный мокрый снег и дождь.

Напоминаем, что, согласно прогнозу погоды на 7 февраля в Украине, осадки обойдут стороной только восточные и южные области, а также отдельные области в Центре.

В этих регионах будет сохраняться солнечная погода с незначительным ветром до 7-12 м/с.

Источник: Укргидрометцентр