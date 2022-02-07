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Факты / Украина

Укргидрометцентр предупредил о метелях и ветре до 30 м/с (карта)

Татьяна Забожко редактор ленты
Сніг і вітер

7 февраля Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности – желтый – в восьми западных областях.

Так, порывы ветра там будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах – даже до 25-30 м/с. Кроме того, в горах ожидается метель.

Значительный снег и ветер ожидается во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В Закарпатской области – значительный мокрый снег и дождь.

Напоминаем, что, согласно прогнозу погоды на 7 февраля в Украине, осадки обойдут стороной только восточные и южные области, а также отдельные области в Центре.

В этих регионах будет сохраняться солнечная погода с незначительным ветром до 7-12 м/с.

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Depositphotos

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