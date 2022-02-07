Погода в Україні з 7 до 11 лютого буде мінливою. Із опадів передбачається переважно мокрий сніг із дощем.
Уже в четвер вітер трохи стихне до 5-10 м/с.
Погода в понеділок, 7 лютого
Упродовж першого робочого дня тижня мокрий сніг передбачається на Півночі та в Центрі, температура повітря там становитиме до +4-5°.
На Заході очікуються сильні дощі зі снігом. У Чернівцях денна температура повітря становитиме до +6°.
На Сході, Півдні та в окремих центральних областях має бути переважно сонячна погода. У Миколаєві, Херсоні та Сімферополі стовпчики термометрів піднімуться аж до +9°.
Погода у вівторок, 8 лютого
Цього дня мокрий сніг із дощем зміститься на Схід та Південь. На решті території буде хмарно.
На Півночі та в Центрі денна температура не перевищуватиме +2°. До +4° буде на Заході та Сході.
У Криму синоптики прогнозують до +7°.
Погода в середу, 9 лютого
У середу мокрий сніг охопить лише чотири області – Чернігівську, Сумську, Харківську та Полтавську.
Хмарно буде лише в Закарпатській, а також у Донецькій та Луганській областях. На решті території буде сонячно.
Найтепліше буде в Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях – до +7°. Загалом температура повітря в країні коливатиметься в межах від -1 до +6°.
Погода в четвер, 10 лютого
У четвер невеликий дощ із снігом ітиме на Сході, а також у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
На решті території буде сонячно.
Найтепліше в передостанній робочий день буде в Одесі. Там синоптики прогнозують до +10°.
На градус менше буде в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
До +8° буде в Центрі (у Вінницькій області), до +4° – на Сході та до +6° – на Півночі (у Києві).
Погода в п’ятницю, 11 лютого
У п’ятницю мокрий сніг із дощем вкриватиме лише Чернігівську та Сумську область. У решті областей – без істотних опадів.
11 лютого в Одесі стопчики термометрів піднімуться аж до +12°. На два градуси менше буде в Херсонській та Миколаївській областях.
У Центрі максимальна температура повітря становитиме +8°, на Заході – +7°, на Сході та Півночі – +5°.
Нагадаємо, що сьогодні, 7 лютого, Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності – жовтий – у восьми західних областях.
У Карпатах очікується хуртовина та пориви вітру до 25-30 м/с.
Жителям яких областей варто бути особливо уважними та обережними, дивіться на карті в матеріалі.