Погода в Україні з 7 до 11 лютого буде мінливою. Із опадів передбачається переважно мокрий сніг із дощем.

Уже в четвер вітер трохи стихне до 5-10 м/с.

Погода в понеділок, 7 лютого

Упродовж першого робочого дня тижня мокрий сніг передбачається на Півночі та в Центрі, температура повітря там становитиме до +4-5°.

На Заході очікуються сильні дощі зі снігом. У Чернівцях денна температура повітря становитиме до +6°.

На Сході, Півдні та в окремих центральних областях має бути переважно сонячна погода. У Миколаєві, Херсоні та Сімферополі стовпчики термометрів піднімуться аж до +9°.

Погода у вівторок, 8 лютого

Цього дня мокрий сніг із дощем зміститься на Схід та Південь. На решті території буде хмарно.

На Півночі та в Центрі денна температура не перевищуватиме +2°. До +4° буде на Заході та Сході.

У Криму синоптики прогнозують до +7°.

Погода в середу, 9 лютого

У середу мокрий сніг охопить лише чотири області – Чернігівську, Сумську, Харківську та Полтавську.

Хмарно буде лише в Закарпатській, а також у Донецькій та Луганській областях. На решті території буде сонячно.

Найтепліше буде в Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях – до +7°. Загалом температура повітря в країні коливатиметься в межах від -1 до +6°.

Погода в четвер, 10 лютого

У четвер невеликий дощ із снігом ітиме на Сході, а також у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

На решті території буде сонячно.

Найтепліше в передостанній робочий день буде в Одесі. Там синоптики прогнозують до +10°.

На градус менше буде в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

До +8° буде в Центрі (у Вінницькій області), до +4° – на Сході та до +6° – на Півночі (у Києві).

Погода в п’ятницю, 11 лютого

У п’ятницю мокрий сніг із дощем вкриватиме лише Чернігівську та Сумську область. У решті областей – без істотних опадів.

11 лютого в Одесі стопчики термометрів піднімуться аж до +12°. На два градуси менше буде в Херсонській та Миколаївській областях.

У Центрі максимальна температура повітря становитиме +8°, на Заході – +7°, на Сході та Півночі – +5°.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 лютого, Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності – жовтий – у восьми західних областях.

У Карпатах очікується хуртовина та пориви вітру до 25-30 м/с.

Жителям яких областей варто бути особливо уважними та обережними, дивіться на карті в матеріалі.