В городе Звенигородка Черкасской области пьяный водитель въехал в скульптуру Сердце Украины и скрылся с места происшествия.

По данным правоохранителей, водитель уже был установлен: за рулем Volkswagen находился 35-летний житель Ватутина.

Само ДТП произошло 7 февраля около 15.30 часов неподалеку от города Шпола.

— Водитель автомобиля Volkswagen заехал на территорию постамента Географический центр Украины и въехал в постамент. После чего водитель скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.

Состояние трезвости водителя проверили в больнице, где тест на алкогольное опьянение оказался положительным – 2,2 промилле, что в одиннадцать раз превышает допустимую норму (0,2 промилле).

На мужчину составлено три протокола по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции), ст. 122-4 (Покидание места дорожно-транспортного происшествия) и ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества), а также вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП.

Теперь водителя ждет судебное разбирательство.

Сердце Украины — это артобъект, расположенный в Черкасской области на северной окраине села Марьяновка (нынешний Звенигородский район). Размещение скульптуры находится в географическом центре Украины, рассчитанном по усредненным значениям широты и долготы крайних северной, южной, западной и восточной точек нашей страны.

Напомним, накануне в Хмельницком водитель сбил переходящую зебру 8-летнюю девочку. Ребенка с переломом ключицы госпитализировали.