У місті Звенигородка, що на Черкащині, п’яний водій в’їхав у скульптуру Серце України та втік з місця події.

За даними правоохоронців, чоловіка в авто вже встановили: за кермом Volkswagen перебував 35- річний житель Ватутіна.

Сама ДТП сталася 7 лютого близько 15.30 години неподалік міста Шпола.

– Водій автомобіля Volkswagen заїхав на територію постаменту “Географічний центр України” та в’їхав у постамент. Після чого керманич втік з місця пригоди, – йдеться у повідомленні.

Стан тверезості водія перевірили в лікарні, де тест на алкогольне сп’яніння виявився позитивним – 2,2 проміле, що в одинадцять разів перевищує допустиму норму (0,2 проміле).

На чоловіка складено три протоколи за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції), ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна), а також винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП.

Наразі на керманича чекає суд.

Серце України – це артоб’єкт, що розташований на Черкащині на північній околиці села Мар’янівка (нинішній Звенигородський район). Розміщення скульптури знаходиться в географічному центрі України, що було розраховано за усередненими значеннями широти і довготи крайніх північної, південної, західної та східної точок нашої країни.

Нагадаємо, напередодні у Хмельницькому водій збив 8-річну дівчинку, що переходила зебру. Дитину з переломом ключиці шпиталізували.