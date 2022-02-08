Населению Украины не стоит опасаться того, что при возобновлении переговоров в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу украинская делегация согласится выполнить Минские соглашения на выгодных условиях для РФ.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в эфире Свободы слова на ICTV.

Ведущий Вадим Карпьяк озвучил предположение СМИ, что возвращение Украины в ТКГ — это возможность оказать давление на украинскую делегацию, чтобы Минские соглашения были выполнены на выгодных для России условиях.

На это член украинской делегации в ТКГ ответил, что распространение подобных слухов и манипуляций как раз и является тем фактором дестабилизации, который может влиять на ситуацию в стране.

— Попытка дестабилизировать ситуацию внутри Украины — это самый понятный, простой и дешевый способ оказать давление на Украину, — заявил Андрей Костин.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как результат переговоров советников лидеров нормандской четверки в Берлине ждет возобновление работы ТКГ.

Кулеба также добавил, что слухи о капитуляции Украины, которые распространяются в украинском информационном пространстве по поводу ТКГ и нагнетают атмосферу, не соответствуют действительности.