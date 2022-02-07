Представители стран Нормандской четверки ведут переговоры, чтобы после февральской встречи советников глав государств нормандского формата в Берлине была назначена еще одна встреча.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-брифинга со своей германской коллегой Анналеной Бербок в Киеве.

Министр заявил, что встреча советников в Париже была очень непростой, как и подготовка к переговорам сторон в столице Германии.

– Мы работаем над тем, чтобы как минимум после встречи в Берлине переговоры на уровне советников нормандского формата продолжились, была запланирована еще одна встреча. Это будет означать, что Россия останется на дипломатическом треке, это очень важно само по себе, — заявил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины считает, что лучшим результатом встречи станет возобновление работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Министр подчеркнул, что слухи о капитуляции Украины, которые распространяются в украинском информационном пространстве и нагнетают атмосферу, не соответствуют действительности.

— Ни на какие переговоры Украина не ездит для того, чтобы сдавать свои позиции или наносить ущерб национальным интересам. И переговоры в Берлине не станут исключением из этого правила, – сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, в конце января в Париже прошла встреча советников лидеров стран Нормандской четверки. Они обсудили разногласия в трактовке Минских соглашений и пришли к согласию, что от них не может зависеть соблюдение режима прекращения огня на Донбассе. Результатом встречи стало совместное коммюнике – первый документ, о котором удалось договориться с 2019 года.

Советники договорились продолжить переговоры в Берлине. Ориентировочная дата встречи – 9 февраля.

3 февраля канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что совместными усилиями страны-участники нормандского формата смогли возродить эту площадку для переговоров.