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Факти / Україна

Внутрішня дестабілізація це найпростіший спосіб впливу Росії на Україну – Костін

Ілля Нежигай редактор стрічки
Внутрішня дестабілізація це найпростіший спосіб впливу Росії на Україну – Костін

Населенню України не варто побоюватися, що при поновленні переговорів у тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу українська делегація погодиться виконати Мінські угоди на вигідних умовах для РФ.

Про це заявив виконувач обов’язків голови української делегації у ТКГ Андрій Костін в ефірі Свобода Слова на ICTV.

Ведучий Вадим Карп’як озвучив припущення зі ЗМІ, що повернення України до ТКГ – це можливість чинити тиск на українську делегацію, щоб Мінські угоди були виконані на вигідних для Росії умовах.

На це член української делегації у ТКГ відповів, що поширення подібних чуток та маніпуляцій якраз і є тим фактором дестабілізації, який може впливати на ситуацію в країні.

– Спроба дестабілізувати ситуацію всередині України – це найзрозуміліший, найпростіший і найдешевший спосіб чинити тиск на Україну, – заявив Андрій Костін.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що як результат переговорів радників лідерів нормандської четвірки в Берліні чекає поновлення роботи ТКГ.

Кулеба також додав, що чутки про капітуляцію України, які поширюються в українському інформаційному просторі з приводу ТКГ та нагнітають атмосферу, не відповідають дійсності.

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