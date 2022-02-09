В среду, 9 февраля, в аэропорту Борисполь приземлился самолет с военно-технической помощью от Британии. Об этом рассказал министр обороны Алексей резников.

Он уточнил, что на борту самолета находятся военные грузы и оборудование, предназначенные для сил территориальной обороны.

– 8 и 9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании – военные грузы и оборудование для сил территориальной обороны ВСУ: бронежилеты, каски и другое, – сказано в сообщении министра, которое он опубликовал в Twitter.

Резников поблагодарил партнеров за военную помощь, а также – дипломатическую и политическую поддержку.

До этого посол Украины в Британии Вадим Пристайко говорил о том, что Британия передаст в Украину ракетное вооружение для кораблей.