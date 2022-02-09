Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

В Украину прибыл самолет с военно-технической помощью от Британии – Резников

Анастасия Гевко редактор ленты
В Украину прибыл самолет с военно-технической помощью от Британии – Резников

В среду, 9 февраля, в аэропорту Борисполь приземлился самолет с военно-технической помощью от Британии. Об этом рассказал министр обороны Алексей резников.

Он уточнил, что на борту самолета находятся военные грузы и оборудование, предназначенные для сил территориальной обороны.

– 8 и 9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании – военные грузы и оборудование для сил территориальной обороны ВСУ: бронежилеты, каски и другое, – сказано в сообщении министра, которое он опубликовал в Twitter.

Резников поблагодарил партнеров за военную помощь, а также – дипломатическую и политическую поддержку.

До этого посол Украины в Британии Вадим Пристайко говорил о том, что Британия передаст в Украину ракетное вооружение для кораблей.

Читайте
Помощь от западных партнеров: какое оружие получила Украина и чего еще не хватает

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка