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Факти / Україна

В Україну прибув літак із військово-технічною допомогою від Британії – Резніков

Анастасія Гевко редакторка стрічки
В Україну прибув літак із військово-технічною допомогою від Британії – Резніков

У середу, 9 лютого, в аеропорту Бориспіль приземлився літак із військово-технічною допомогою від Британії. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Він уточнив, що на борту літака знаходяться військові вантажі та обладнання, призначені для територіальної оборони.

– 8 та 9 лютого в Україну прибув вантаж із військово-технічною допомогою з Великої Британії – військові вантажі та обладнання для сил територіальної оборони ЗСУ: бронежилети, каски та інше, – сказано у повідомленні міністра, яке він опублікував у Twitter.

Резніков подякував партнерам за військову допомогу, а також – дипломатичну та політичну підтримку.

До цього посол України у Британії Вадим Пристайко говорив про те, що Велика Британія передасть в Україну ракетне озброєння для кораблів.

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