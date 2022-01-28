Помощь от западных партнеров: какое оружие получила Украина и чего еще не хватает

На фоне сообщений о возможном вторжении России западные партнеры начали активно предоставлять военную помощь Украине.

Мы уже получили оружие от Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Свои намерения предоставить военную помощь также подтвердили страны Балтии – Эстония, Литва и Латвия.

Тем временем западные СМИ сообщают, что Канада рассматривает возможность отправки в Украину стрелкового оружия, защитных жилетов и очков. Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна готова помочь не только оружием, но и военными.

Какое оружие уже получила Украина от западных партнеров и для чего оно предназначено – читайте в материале.

Противотанковый ракетный комплекс Javelin

На днях Эстония официально заявила, что получила разрешение от США на поставку Украине оружия американского производства, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin (Штаты являются страной-производителем этого оружия, поэтому запрос на разрешение – это нормальная процедура. – Ред.).

Кроме Javelin, Эстония также планирует поставить Украине 122-мм гаубицы. Но прежде всего необходимо получить разрешения Германии как страны-производителя, и Финляндии, которой принадлежало это оружие.

25 января Соединенные Штаты также передали Украине около 300 противотанковых комплексов Javelin. Это третья партия из пакета помощи на сумму $200 млн.

Назначение Javelin

Этот противотанковый ракетный комплекс предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, которые перемещаются на низкой высоте и скорости — вертолетов или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Главным преимуществом Javelin называют легкость в управлении. Ракета после пуска сама наводится на цель. Это позволяет достигать практически 100-процентной точности стрельбы. Комплексы могут уничтожать танки на расстоянии до 5 км.

Характеристики

Вес всего комплекса – 22,3 кг.

Эффективная дальность – 150 м в режиме атаки сверху; 65 м – в режиме атаки по прямой. Максимальная дальность первых моделей – 2 500 м; для современных модификаций – 4 750.

Бронепробиваемость – более 600 мм.

Максимальная скорость полета ракеты – 100 м/с при снижении на цель, при стрельбе на 2 000 м в режиме атаки сверху.

Зенитно-ракетные комплексы Stinger

Литва и Латвия передадут Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger американского производства. Также Латвия отправит Киеву индивидуальную экипировку для солдат собственного производства и сухие пайки.

Назначение Stinger

Этот зенитно-ракетный комплекс предназначен для поражения воздушных целей, которые перемещаются на низкой высоте (самолетов, вертолетов, дронов).

Также он обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей. Считается одним из наиболее массовых переносных средств для борьбы с воздушными целями.

Характеристики

Вес – 14,3 кг.

Максимальная дальность – 4 500 м.

Дуальная скорость (скорость пули в момент вылета ее из канала ствола) – 725 м/с.

Противотанковый ракетный комплекс NLAW

Противотанковый переносной комплекс NLAW, который Великобритания передала Украине, считается лучшим в мире в своем классе.

Назначение

Главное назначение комплекса — уничтожение бронированных машин, бронетранспортеров (БТРов) и танков. NLAW имеет инерционную систему наведения и магнитный взрыватель.

Это означает, что для поражения движущейся цели после активации системы наведения стрелок должен в течение 2-3 секунд удерживать цель на прицеле. За это время система наведения определяет угловую скорость цели и вычисляет траекторию полета ракеты. Поэтому не нужно определять расстояние до цели или делать какие-либо поправки.

Характеристики

Вес – 12,5 кг.

Эффективная дальность стрельбы – 400-600 м; максимальная – 800 м.

Гарантированное бронепробивание – до 500 мм гомогенной катаной брони.

Дальность – до 800 м.

Гранатомет SMAW-D

Кроме Javelin, Украина получила от США одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D.

Назначение

M141 Bunker Defeat Munition – однозарядный реактивный гранатомет. Он предназначен для уничтожения противника, расположенного в полевых укреплениях, домах и легкой бронетехнике, проделывания проходов в заграждениях.

Гранатомет SMAW-D использует боеприпас двойного действия, который в зависимости от типа цели может срабатывать при ударе о препятствие или после проникновения за него. Граната способна пробить до 20 см бетона или 30 см кирпичной стены.

Характеристики

Масса – 7,5 кг (масса снаряженного оружия – 11,8 кг).

Длина в боевом положении – 1 378 мм.

Номинальная скорость ракеты – 220 м/с.

Эффективная дальность – до 500 м.

Вертолет МІ-17

В администрации президента США подтвердили также намерения передать Украине пять многоцелевых вертолетов МИ-17.

Назначение

Военно-транспортный вертолет МІ-17 предназначен для перевозки личного состава, транспортировки грузов и военной техники внутри грузовой кабины или на внешней подвеске, десантирования тактических воздушных десантов, высадки разведывательно-диверсионных групп, уничтожения легкобронированной техники, поражения целей и живой силы, а также эвакуации и перевозки раненых.

Он может эксплуатироваться круглосуточно в разных климатических условиях, имеет широкие транспортные возможности за счет самой большой в своем классе грузовой кабины.

Характеристики

Максимальная скорость – 250 км/ч.

Максимальная взлетная масса – 13 000 кг.

Практическая дальность – 950 км.

Боевой радиус действия – 496 км.

Какую помощь еще получит Украина

Правительство Канады решило выделить $340 млн для неотложной поддержки Украины, а также для продолжения и расширения военной учебной миссии UNIFIER еще на три года – до конца марта 2025 года.

Уже в ближайшие дни в Украину дополнительно прибудут 60 военнослужащих. Они присоединятся к контингенту из около 200 канадских военных, которые уже находятся в нашем государстве). В целом численность миссии UNIFIER может быть увеличена до 400 канадских военных.

Германия предоставит для украинских военных 5000 защитных шлемов. Такие планы озвучила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

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Чехия готова помочь Украине не только оружием, но и военными. Об этом сообщила новая министр страны Чехии Яна Чернохова. Тем временем правительство Чехии уже решило предоставить украинским вооруженным силам несколько тысяч боеприпасов 152-мм калибра.

А правительство Дании предоставит Украине €73 млн технической помощи в рамках программы DANEP – для поддержки обеспечения финансовой и экономической стабильности нашей страны. €22 млн предусмотрены для сектора безопасности Украины на 2022-2025 годы.

Эффективность предоставленного оружия и чего еще не хватает Украине

Эксперт в области высокотехнологичного вооружения, участник АТО/ООС в составе 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Виктор Валеев в комментарии Фактам ICTV говорит: эффективность вооружения, которое получила Украина, будет зависеть от нескольких факторов.

Первый из них заключается в том, какое оружие в случае обострения конфликта может использовать Россия, а второй — получает ли Украина новые модели вооружения от партнеров.

— Если РФ будет использовать новейшие образцы, а им будут противостоять предыдущие поколения тех же переносных ракетно-зенитных комплексов, как, к примеру, Stinger и Javelin, то эффективность может быть и ниже, — отмечает Виктор Валеев.

Кроме того, эксперт обращает внимание на еще одну важную составляющую – умение украинских военных применить это оружие, чтобы оператор в боевой ситуации не боялся нажать на пусковой крючок. Поэтому в этой ситуации возникает еще и необходимость проведения учений и отработка боевых ситуаций и взаимодействия с подразделениями, которые используют имеющееся оружие, поскольку это также в значительной степени влияет на эффективность полученного вооружения.

В то же время Виктор Валеев отмечает, что предоставленное нашей стране оружие в случае вторжения РФ на определенных участках прорыва может сыграть свою роль, но в целом стратегической картины это не меняет.

Если же говорить о том, какой помощи еще не хватает Украине, следует констатировать, что это касается не только вооружения.

— Сейчас я могу отметить, что образцы вооружения и военной техники – это не самая большая проблема. А вот что нам было бы нужно от западных союзников, так это налаживание эффективной системы кадрового отбора и продвижения на руководящие должности в боевых частях командиров, — говорит эксперт.

Это касается практических советов реформирования систем боевого управления, в частности ІТ в вооруженных силах.

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Если же говорить непосредственно о вооружении, Виктор Валеев подчеркивает, что прежде всего Украине неплохо было бы получить системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также не менее важна была бы помощь противотанковым вооружением, учитывая расходы боеприпасов во время учений. Да, комплексы Javeline в этом вопросе являются хорошей помощью, но их нужно гораздо больше. Не менее уместной Виктор Валеев называет и помощь в сфере поставок средств радиоэлектронной борьбы.

В целом же эксперт подытоживает: помощь, которую предоставили Украине западные партнеры, действительно важна. Но в большей степени она скорее является публичным доказательством того, что наши союзники с нами. Кроме того, не следует забывать, что все будет зависеть от того, какую стратегию выберет Россия в случае возможного вторжения.

Фото: Посольство США в Украине