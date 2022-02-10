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Факты / Украина

Мокрый снег и морозы ночью до -9: прогноз погоды на выходные в Украине (карта)

Татьяна Забожко редактор ленты
Зима, мороз, сніг

Погода на выходные в Украине будет преимущественно солнечной. Лишь в субботу возможны осадки в отдельных областях.

В субботу, 12 февраля, на Севере самым теплым регионом станет Киевская область. Там столбики термометров поднимутся до +4°.

Такие же температурные показатели будут на Западе, Востоке (в Луганской и Донецкой областях) и в Центре.

На Юге (в частности, в Крыму) синоптики прогнозируют до +7°.

На Севере, Востоке и в Центре днем и ночью возможен мокрый снег.

На остальной территории существенных осадков не предвидится, а, наоборот, должна быть солнечная, малооблачная погода.

погода 12 лютого 2022

В воскресенье, 13 февраля, солнце будет светить во всех без исключения областях.

Однако, в отличие от субботы, ночью в воскресенье морозы усилятся до -9° (в Закарпатской области).

На Севере 13 февраля в Киевской области снова будет до +4°. Такая же температура должна быть и в Центре, на Западе, на Юге и на Востоке.

погода 13 лютого 2022

Почти весенняя погода будет и в первый рабочий день недели, 14 февраля, когда влюбленные всего мира отмечают свой праздник.

Теплее всего в этот день будет в Черновицкой и Львовской областях. Там прогнозируется до +10°.

погода 14 лютого 2022

Больше о погоде на День святого Валентина в Украине читайте в материале.

Фото: Pixabay

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