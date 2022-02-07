Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Солнце пригреет до +7: прогноз погоды на День святого Валентина

Валентина Летяк редактор ленты
День святого Валентина

Погода на День святого Валентина в Украине, 14 февраля, будет преимущественно солнечной, почти весенней, чем порадует всех влюбленных.

В Киеве 14 февраля весь день будет солнечным, ночью температура воздуха опустится до -5, но днем потеплеет до +5.

В Одессе на День всех влюбленных будет прохладнее: в течение суток от -1 до +1. Но осадки не предвидятся.

В Днепре без осадков, ночью -5, днем – до +3 градусов.

В Харькове 14 февраля солнечно, ночью -6, днем +3.

День святого Валентина во Львове тоже будет теплым, иногда солнце будут закрывать тучи. Температура ночью -3, днем потеплеет до +7.

В Ужгороде тоже без осадков, ночная температура составит -2, дневная повысится до +4 градусов.

Относительно погоды в феврале 2022 года, то в Укргидрометцентре говорят, что по основным климатическим показателям она будет характерной для этого периода.

В частности, средняя температура воздуха в последний месяц зимы ожидается в диапазоне от 0 до -4 градусов.

Теплее будет на Закарпатье и в Одесской области – до +1, что близко к норме.

Обильных осадков не ожидается – преимущественно в пределах нормы, местами даже ниже.

Читайте
Мокрый снег с дождем и до +12: прогноз погоды в Украине на неделю (карта)

Источник: Gismeteo

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка