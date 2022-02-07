Погода на День святого Валентина в Украине, 14 февраля, будет преимущественно солнечной, почти весенней, чем порадует всех влюбленных.

В Киеве 14 февраля весь день будет солнечным, ночью температура воздуха опустится до -5, но днем потеплеет до +5.

В Одессе на День всех влюбленных будет прохладнее: в течение суток от -1 до +1. Но осадки не предвидятся.

В Днепре без осадков, ночью -5, днем – до +3 градусов.

В Харькове 14 февраля солнечно, ночью -6, днем +3.

День святого Валентина во Львове тоже будет теплым, иногда солнце будут закрывать тучи. Температура ночью -3, днем потеплеет до +7.

В Ужгороде тоже без осадков, ночная температура составит -2, дневная повысится до +4 градусов.

Относительно погоды в феврале 2022 года, то в Укргидрометцентре говорят, что по основным климатическим показателям она будет характерной для этого периода.

В частности, средняя температура воздуха в последний месяц зимы ожидается в диапазоне от 0 до -4 градусов.

Теплее будет на Закарпатье и в Одесской области – до +1, что близко к норме.

Обильных осадков не ожидается – преимущественно в пределах нормы, местами даже ниже.

Источник: Gismeteo