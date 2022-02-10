Мокрий сніг та морози вночі до -9: прогноз погоди на вихідні в Україні (карта)

Погода на вихідні в Україні буде переважно сонячною. Лише в суботу можливий мокрий сніг в окремих областях.

У суботу, 12 лютого, на Півночі найтеплішим регіоном стане Київщина. Там стовпчики термометрів піднімуться до +4°.

Такі ж температурні показники будуть на Заході, Сході (у Луганській та Донецькій областях) та в Центрі.

На Півдні (зокрема, в Криму) синоптики прогнозують до +7°.

На Півночі, Сході та в Центрі удень та вночі можливий мокрий сніг.

На решті території істотних опадів не передбачається, а, навпаки, має бути сонячна, малохмарна погода.

У неділю, 13 лютого, сонце світитиме в усіх без винятку областях.

Однак, на відміну від суботи, уночі в неділю посиляться морози до -9° (у Закарпатській області).

На Півночі 13 лютого у Київській області знову буде до +4°. Така ж температура має бути і в Центрі, на Заході, Півдні та на Сході.

Майже весняна погода буде і в перший робочий день тижня, 14 лютого, коли закохані всього світу відзначають своє свято.

Найтепліше цього дня буде в Чернівецькій та Львівській областях. Там прогнозується до +10°.

Більше про погоду на День святого Валентина в Україні читайте в матеріалі.