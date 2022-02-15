У Литві закликають до санкцій проти Кремля у разі “визнання” “Л/ДНР”

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що у разі “визнання” Російською Федерацією “Л/ДНР” проти Кремля слід ввести “швидкі та рішучі” санкції.

Про це він написав у себе у Twitter.

– Заклик Держдуми Росії визнати окуповані території України є відкритою ескалацією. Схвалення Кремля має зустрітися швидкими та рішучими санкціями, – повідомив міністр Ландсбергіс.

Раніше генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що можливе визнання Росією сепаратистських формувань “ДНР” та “ЛНР” – це порушення територіальної цілісності України та міжнародного права.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума РФ підтримала постанову про звернення до Володимира Путіна про “визнання” терористичних псевдодержавних утворень “ДНР” та “ЛНР”.

На це відреагувало МЗС України. Там назвали можливе визнання Росією “Л/ДНР” свідомим виходом із Мінських угод.