Нарушение международного права: Столтенберг о возможном “признании” Россией “Л/ДНР”

Возможное признание Россией сепаратисских формирований “ДНР” и “ЛНР” — это нарушение территориальной целостности Украины и международного права. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в Брюсселе.

Он отметил, что такой шаг Москвы усложнит реализацию Минских договоренностей.

— Признание Россией так называемых “ДНР” и “ЛНР”, если это произойдет, будет еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, — сказал генсек НАТО.

Столтенберг уточнил, что Донецк и Луганск являются частью Украины в признанных мировым сообществом границах.

Генсек Альянса добавил, что подобный шаг Российской Федерации станет нарушением международного права и Минских соглашений.

Во вторник, 15 февраля, Госдума РФ поддержала постановление об обращении к Владимиру Путину о “признании” террористических псевдогосударственных образований “ДНР” и “ЛНР”.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали возможное признание Россией “Л/ДНР” сознательным выходом из Минских соглашений. В ведомстве отметили, что это “признание” Москвой псевдогосударственных образований на украинском Донбассе не будет иметь никаких правовых последствий.