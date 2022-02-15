Если президент России Владимир Путин поддержит так называемое признание террористических образований “ДНР/ЛНР”, это станет сознательным выходом Москвы из Минских договоренностей.

Такое заявление обнародовало Министерство иностранных дел Украины в ответ на одобрение постановления о “признании Д/ЛНР” в Госдуме РФ.

– Позиция Украины остается неизменной: признание Россией так называемых “Л/ДНР” будет означать ее сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нананесет серьезный удар по политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры, — подчеркнули в министерстве.

В то же время в МИД отметили, что “признание” Москвой псевдогосударственных образований на украинском Донбассе не будет иметь никаких правовых последствий.

– РФ не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за “независимые субъекты”, равно как и скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве также обратили внимание на тот факт, что поддержка Владимиром Путиным постановления Госдумы РФ спровоцирует разрушительные последствия для мировой архитектуры безопасности и международного правопорядка.

В МИД предупредили, что Россия сейчас имеет выбор: продвигаться путем дипломатии и деэскалации, или же столкнуться с мощным консолидированным ответом международного сообщества.

В украинском министерстве призвали Москву к конструктиву и достижению прогресса в рамках существующих переговорных форматов.

– В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесса мирного урегулирования вооруженного конфликта, — подытожили в МИД.

Как известно, сегодня Госдума России проголосовала за постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по поводу “признания Д/ЛНР”. Этот документ решили безотлагательно направить на утверждение хозяину Кремля.

На решение Госдумы РФ уже отреагировал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. По его словам, если Кремль согласует официальное признание “Л/ДНР”, это неизбежно приведет к дальнейшим территориальным претензиям РФ к Украине.