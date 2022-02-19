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Факты / Мир

Это прикрытие для терактов: ООС об “эвакуации” мирного населения боевиками на Донбассе

Анастасия Гевко редактор ленты
Олександр Павлюк

На Донбассе подконтрольные Кремлю боевики намеренно собирают мирное население под видом эвакуации, чтобы совершать террористические акты и обвинять в них украинских военных.

Об этом сказал главнокомандующий ООС Александр Павлюк.

– Боевики осуществляют скопление беззащитных детей, женщин, пожилых людей под видом эвакуации. По данным нашей разведки, велика вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных, – утверждает он.

Ранее секретарь СНБО Данилов тоже предупредил, что представители РФ, которые находятся на Донбассе, планируют устроить провокации, чтобы оправдать возможное новое нападение Путина на Украину.

Ранее стало известно, что оккупанты заявили о “массовой эвакуации местного населения” в Ростовскую область соседней России.

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Источник: Штаб ООС

Фото: УНИАН

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