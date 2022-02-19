Це прикриття для терактів: ООС про “евакуацію” мирного населення бойовиками на Донбасі

На Донбасі підконтрольні Кремлю бойовики збирають мирне населення під виглядом евакуації, щоб здійснювати терористичні акти і звинувачувати в них українських військових.

Про це сказав головнокомандувач ООС Олександр Павлюк.

– Бойовики здійснюють скупчення беззахисних дітей, жінок, людей похилого віку під виглядом евакуації. За даними нашої розвідки, велика ймовірність вчинення терористичних актів з метою загибелі мирного населення та звинувачення у цьому українських військових, – стверджує він.

Раніше секретар РНБО Данілов також попередив, що представники РФ, які перебувають на Донбасі, планують влаштувати провокації, щоб виправдати можливий новий напад Путіна на Україну.

Раніше стало відомо, що окупанти заявили про “масову евакуацію місцевого населення” до Ростовської області сусідньої Росії.