Главари “ДНР” и “ЛНР” записали обращение об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию за два дня до ее начала

Главари так называемых “ДНР” и “ЛНР”, подконтрольных России, записали видеообращение с призывом об эвакуации жителей ОРДЛО в РФ за два дня до ее начала.

В одной из видеозаписей назвали четкую дату для начала эвакуации жителей ОРДЛО – 18 февраля. Об этом сообщают украинские СМИ, учитывая метаданные опубликованных видеофайлов.

Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали население на востоке Украины к эвакуации из-за обострения ситуации на Донбассе 18 февраля, которую главарь так называемой “ДНР” назвал сегодняшней.

Однако оба видео записали еще в среду, 16 февраля, если опираться на метаданные файлов. В заранее записанном видеообращении сказано, что власти России готовы принять жителей ОРДЛО.

В пятницу, 18 февраля, видеозаписи появились в сети. Российские политики никак не комментировали ситуацию, делая вид, что они ничего не знали об эвакуации. Вскоре стало известно о подготовке лагерей для беженцев в Ростовской области.

За последние два дня боевики на Донбассе совершили более 100 нарушений режима прекращения огня, из которых более 50 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что угроза масштабного вторжения России в Украину остается, несмотря на недавние заявления Кремля об отводе войск РФ от наших границ.