В ближайшие дни Украине придется ощутить наибольшее давление со стороны страны-агрессора, но принятые официальным Киевом меры помогут удержаться.

Как сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников, последние четыре дня в зоне проведения ООС наблюдается обострение.

Он сообщил, что если в течение 1,5 месяца с начала 2022 года было зафиксировано от двух до пяти обстрелов позиций Объединенных сил и населенных пунктов ежедневно, то уже 17 февраля было зафиксировано 60 обстрелов, 18 февраля – 66, а 19 февраля – уже 136.

– Командование российских оккупационных войск размещает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Это поведение преступников, провоцирующих нас на ошибки. Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания соответствовать ст.51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными, – сказал министр.

Алексей Резников добавил, что украинские воины действуют очень взвешенно и знают, как отвечать враждебным силам.

– Именно поэтому весь поток фейков, продуцируемых российской пропагандой, не имеет никакого эффекта. Им никто не верит, – сказал глава Министерства обороны.

По его словам, поток дезинформации лишь убеждает мир, что Украина защищается от вооруженной агрессии врага, готового принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир.

– В ближайший период нам следует быть готовыми сдерживать высокое давление. Враг пытается расшатать Украину изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему. Так же было предсказуемо продолжение учений в Беларуси, и мы заранее приняли соответствующие меры. С каждым днем ​​все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу, — сказал Алексей Резников.

Он добавил, что Украина ведет диалог с международными партнерами, целью которого является получение помощи, что повысит возможности Вооруженных сил Украины.

— У меня была возможность лично поблагодарить министра Аниту Ананд за поддержку наших канадских друзей. Вчера мы как раз встретили второй самолет с оружием и важным оборудованием из Канады, которое сохранит жизнь наших воинов. Могу сказать, что Украина сейчас в фокусе всеобщего внимания. Все собеседники отмечают устойчивость наших вооруженных сил, — сказал министр.

Алексей Резников также отметил сплоченность партнеров Украины, а также высокий уровень готовности нашей армии, что является важным превентивным средством, помогающим избежать негативных сценариев.

19 февраля, во время выступления президента Владимира Зеленского на конференции в Мюнхене, он заявил, что Украина ставит под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму, в результате которых официальный Киев отказалась от ядерного оружия.