Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности-2022 заявил, что Украина может подвергнуть сомнению обязательства по Будапештскому меморандуму.

Он инициировал проведение консультаций в рамках этого меморандума, но уточнил, что если они не состоятся или если по их результатам не удастся принять конкретные решения по гарантиям украинской безопасности, Киев может поставить под сомнение обязательства стран-гарантов.

– Я впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я – делаем это в последний раз, – заявил Зеленский.

По его словам, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже получил поручение созвать соответствующие консультации.

– Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению, – сказал он.

Президент напомнил, что Украина получила гарантии безопасности за отказ от третьего ядерного потенциала в мире.

– Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше Швейцарии, Нидерландов или Бельгии. А главное – нет миллионов наших граждан. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворения на обеспечение гарантий безопасности и мира, – резюмировал Владимир Зеленский.