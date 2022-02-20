Протягом найближчих днів Україні доведеться відчути найбільший тиск з боку країни-агресора, але вжиті офіційним Києвом заходи допоможуть втриматись.

Як повідомив очільник українського Міноборони Олексій Резніков, останні чотири дні у зоні проведення ООС спостерігається загострення.

Він повідомив, що якщо впродовж 1,5 місяця з початку 2022 року було зафіксовано від двох до п’яти обстрілів позицій Об’єднаних сил та населених пунктів щодня, то вже 17 лютого було зафіксовано 60 обстрілів, 18 лютого – 66, а 19 лютого – вже 136.

– Командування російських окупаційних військ розміщує артилерію та бронетехніку серед житлових будинків і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Це поведінка злочинців, які провокують нас на помилки. Ворог чудово знає, що у нас є всі підстави відповідати згідно зі ст.51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними, – сказав міністр.

Олексій Резніков додав, що українські воїни діють дуже виважено і знають, як відповідати ворожим силам.

– Саме тому весь потік фейків, продукованих російською пропагандою, не має жодного ефекту. Їм ніхто не вірить, – сказав очільник Міністерства оборони.

За його словами, потік дезінформації лише переконує світ, що Україна захищається від збройної агресії ворога, який готовий принести на поталу жінок і дітей, щоб зруйнувати світ.

– У найближчий період нам слід бути готовими стримувати високий тиск. Ворог намагається розхитати України з середини. Залякати і змусити до капітуляції. Але ми вистоїмо. Ми вже зламали ворожий сценарій, адже були готові до нього. Так само було передбачуваним продовження навчань в Білорусі, і ми заздалегідь вжили відповідних заходів. З кожним днем все більше людей будуть усвідомлювати, що ми насправді захищаємо Європу, – сказав Олексій Резніков.

Він додав, що Україна веде діалог з міжнародними партнерами, метою якого є отримання допомоги, що підвищить спроможності Збройних сил України.

– Я мав нагоду особисто подякувати міністру Аніті Ананд за підтримку наших канадських друзів. Вчора ми як раз зустріли другий літак зі зброєю та важливим обладнанням з Канади, яке збереже життя наших воїнів. Можу сказати, що Україна зараз у фокусі загальної уваги. Усі співрозмовники відзначають стійкість наших Збройних Сил, – сказав міністр.

Олексій Резніков також відзначив згуртованість партнерів України, а також високий рівень готовності нашої армії, що є важливим превентивним засобом, який допомагає відвернути негативні сценарії.

19 лютого, під час виступу президента Володимира Зеленського на безпековій конференції в Мюнхені, він заявив, що Україна ставить під сумнів зобов’язання щодо Будапештського меморандуму, внаслідок яких офіційний Київ відмовилась від ядерної зброї.