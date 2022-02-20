Вокруг Украины пока нет ударных группировок российских военных, но они могут быть созданы за недели.

Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам недели сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

– По состоянию на сегодняшний день наша разведка не наблюдает формирования ударной группировки. Но это не значит, что они при желании не могут их развернуть, – сказал министр.

Он отметил, что риски нового вторжения в Украину остаются, а их уровень оценивается верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским, главнокомандующим Вооруженными Силами Валерием Залужным и Генеральным штабом ВСУ.

— Мы готовы к любым вызовам… В принципе, чтобы разворачивать ударную группировку, то на это могут уходить недели, и от недели до полумесяца, месяц. Поэтому это зависит от того, какой план может сработать в голове у руководителей Кремля, — сказал Алексей Резников.

Глава Минобороны отметил, что любые формирования ударной группировки со стороны РФ будут зафиксированы разведками Украины или западными партнерами.

Он добавил, что сегодня наблюдается эскалация в зоне проведения Операции объединенных сил: увеличилось количество нарушений режима тишины и обстрелов, в том числе с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

– Если раньше от четырех до пяти обстрелов было в течение суток, то сейчас интенсивность достигла до 130 обстрелов на минувшие сутки (19 февраля, – Ред.), – сказал глава Минобороны.

Алексей Резников добавил, что целью России является провокации Вооруженных сил Украины, чтобы были допущены ошибки, которые привели бы к гибели мирного населения.

– Мы этого не допустим, мы не дадим такого шанса. Нас провоцируют в целях дестабилизации ситуации в Украине. Цель Кремля – это изменение политического устройства в Украине, – резюмировал министр.

Ранее глава оборонного ведомства заявил, что в ближайшие дни Украина почувствует наибольшее давление со стороны России, но Киеву и западным партнерам уже удалось сломать сценарий Кремля.