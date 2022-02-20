Навколо України наразі немає ударних угрупувань російських військових, але вони можуть бути створені за тижні.

Про це в ексклюзивному коментарі Фактам тижня сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

– Станом на сьогоднішній день наша розвідка не спостерігає формування ударного угрупування. Але це не означає, що вони при бажанні не можуть їх розгорнути, – сказав міністр.

Він зазначив, що ризики нового вторгнення в Україну залишаються, а їх рівень оцінюється верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським, головнокомандувачем Збройних Сил Валерієм Залужним та Генеральним штабом ЗСУ.

– Ми готові до будь-яких викликів… В принципі, щоб розгортати ударне угрупування, то на це можуть йти тижні, і від тижня до пів місяці, місяць. Тому це залежить від того, який план може спрацювати в голові в очільників Кремля, – сказав Олексій Резніков.

Глава Міноборони зазначив, що будь-які формування ударного угрупування з боку РФ будуть зафіксовані розвідками України чи західних партнерів.

Він додав, що сьогодні йде ескалація в зоні проведення Операції об’єднаних сил: збільшилась кількість порушень режиму тиші та обстрілів, зокрема з використанням озброєння, що заборонено Мінськими домовленостями.

– Якщо раніше від чотирьох до п’яти обстрілів було протягом доби, то зараз інтенсивність досягла до 130 обстрілів на минулу добу (19 лютого, – Ред.), – сказав очільник Міноборони.

Олексій Резніков додав, що метою Росії є провокації Збройних сил України, щоб були допущені помилки, які призвели б до загибелі мирного населення.

– Ми цього не допустимо, ми не дамо такого шансу. Нас провокують з метою дестабілізації ситуації в Україні. Мета Кремля – це зміна політичного устрою в Україні, – резюмував міністр.

Раніше глава оборонного відомства заявив, що протягом найближчих днів Україна відчує найбільший тиск з боку Росії, але Києву та західним партнерам вже вдалось зламати сценарій Кремля.