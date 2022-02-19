Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Разоблачать планы Кремля: генсек НАТО рассказал, как бороться со спланированными операциями РФ

Марта Бондаренко редактор ленты
Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит о необходимости раскрывать планы Кремля, чтобы нивелировать повод для вторжения России в Украину через сфабрикованные спецоперации.

Об этом Столтенберг сказал во время своего выступления на конференции в Мюнхене, сообщают Факты ICTV.

По его словам, к сожалению, невозможно предположить, что произойдет в будущем, но риск вторжения достаточно высок. И пока никаких признаков деэскалации мир не видит – наоборот, накопление сил Российской Федерации продолжается.

Читайте
Ситуация на востоке полностью контролируется: Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию

Генсек подчеркнул, что России еще не поздно сменить курс – не поздно остановить подготовку к войне, не поздно нарабатывать мирные решения. Однако следует работать над тем, чтобы разоблачать планы Кремля.

– Разоблачать то, что они делают. И мы это делаем. Мы прямо говорим об информации, получаемой от разведывательных служб уже несколько месяцев. Мы сразу начали предупреждать о наращивании вдоль границ. А также говорили о дальнейших планах России. И то, что мы предполагали тогда, сейчас и случилось, – сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь напомнил и о предупреждении о намерениях России создать повод для атаки Украины

– И мы видим попытки, мы видим очень опасные ситуации, которые они пытаются создать, – добавил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг отмечает, что Россия всячески пытается помешать коллективной безопасности НАТО, и уверяет, что Альянс не собирается никого атаковать ни РФ, ни кого-либо другого.

– Москва пытается запретить некоторым странам стать членами НАТО. Это касается Украины, это касается Финляндии, Швеции… Москва пытается контролировать свободные народы, – отметил Столтенберг.

Читайте
Байден: Путин принял решение о вторжении в Украину, у меня есть причины так считать

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка