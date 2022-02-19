Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит о необходимости раскрывать планы Кремля, чтобы нивелировать повод для вторжения России в Украину через сфабрикованные спецоперации.

Об этом Столтенберг сказал во время своего выступления на конференции в Мюнхене, сообщают Факты ICTV.

По его словам, к сожалению, невозможно предположить, что произойдет в будущем, но риск вторжения достаточно высок. И пока никаких признаков деэскалации мир не видит – наоборот, накопление сил Российской Федерации продолжается.

Генсек подчеркнул, что России еще не поздно сменить курс – не поздно остановить подготовку к войне, не поздно нарабатывать мирные решения. Однако следует работать над тем, чтобы разоблачать планы Кремля.

– Разоблачать то, что они делают. И мы это делаем. Мы прямо говорим об информации, получаемой от разведывательных служб уже несколько месяцев. Мы сразу начали предупреждать о наращивании вдоль границ. А также говорили о дальнейших планах России. И то, что мы предполагали тогда, сейчас и случилось, – сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь напомнил и о предупреждении о намерениях России создать повод для атаки Украины

– И мы видим попытки, мы видим очень опасные ситуации, которые они пытаются создать, – добавил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг отмечает, что Россия всячески пытается помешать коллективной безопасности НАТО, и уверяет, что Альянс не собирается никого атаковать ни РФ, ни кого-либо другого.