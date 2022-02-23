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Факты / Мир

Байден: Россия готова пойти дальше и начать массированную атаку против Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден предупредил, что РФ готова пойти дальше и начать массированную атаку против Украины.

– Мы верим, что Россия готова пойти дальше и начать массированную атаку против Украины. Однако надеемся, что мы ошибаемся. Потому что мы думаем, что будет атака и против основных городов и против Киева. Более 150 тыс. войск РФ сейчас находятся возле Украины, – сказал американский президент во время брифинга 22 февраля.

Байден напомнил, что российские войска находятся на территории Беларуси и подходят все ближе к границе Украины с севера. 

– Военные судна и подлодки в Черном море приведены в боевую готовность. Никто такого не делает, если не готовит войну, – подчеркнул он.

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Фото: Getty Images

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