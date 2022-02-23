Байден: Россия готова пойти дальше и начать массированную атаку против Украины

Президент США Джо Байден предупредил, что РФ готова пойти дальше и начать массированную атаку против Украины.

– Мы верим, что Россия готова пойти дальше и начать массированную атаку против Украины. Однако надеемся, что мы ошибаемся. Потому что мы думаем, что будет атака и против основных городов и против Киева. Более 150 тыс. войск РФ сейчас находятся возле Украины, – сказал американский президент во время брифинга 22 февраля.

Байден напомнил, что российские войска находятся на территории Беларуси и подходят все ближе к границе Украины с севера.