Байден: Росія готова піти далі та розпочати масовану атаку проти України

Президент США Джо Байден попередив, що РФ готова піти далі та розпочати масовану атаку проти України.

– Ми віримо, що Росія готова піти далі та розпочати масовану атаку проти України. Проте сподіваємось, що ми помиляємось. Тому що ми думаємо, що буде атака проти основних міст і проти Києва. Понад 150 тис. військ РФ зараз перебувають біля України, – сказав американський президент під час брифінгу 22 лютого.

Байден нагадав, що російські війська знаходяться на території Білорусі та підходять все ближче до кордону України із півночі.