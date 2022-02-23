Байден: Росія готова піти далі та розпочати масовану атаку проти України

Президент США Джо Байден попередив, що РФ готова піти далі та розпочати масовану атаку проти України.
– Ми віримо, що Росія готова піти далі та розпочати масовану атаку проти України. Проте сподіваємось, що ми помиляємось. Тому що ми думаємо, що буде атака проти основних міст і проти Києва. Понад 150 тис. військ РФ зараз перебувають біля України, – сказав американський президент під час брифінгу 22 лютого.
Байден нагадав, що російські війська знаходяться на території Білорусі та підходять все ближче до кордону України із півночі.
– Військові судна та підводні човни у Чорному морі приведені у бойову готовність. Ніхто такого не робить, якщо не готує війну, – наголосив він.