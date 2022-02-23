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Байден: Росія готова піти далі та розпочати масовану атаку проти України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Джо Байден

Президент США Джо Байден попередив, що РФ готова піти далі та розпочати масовану атаку проти України.

– Ми віримо, що Росія готова піти далі та розпочати масовану атаку проти України. Проте сподіваємось, що ми помиляємось. Тому що ми думаємо, що буде атака проти основних міст і проти Києва. Понад 150 тис. військ РФ зараз перебувають біля України, – сказав американський президент під час брифінгу 22 лютого.

Байден нагадав, що російські війська знаходяться на території Білорусі та підходять все ближче до кордону України із півночі.

– Військові судна та підводні човни у Чорному морі приведені у бойову готовність. Ніхто такого не робить, якщо не готує війну, – наголосив він.

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Фото: Getty Images

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