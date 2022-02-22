США вводят новые войска в страны Балтии – Байден

Президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон решил увеличить военное присутствие в странах Балтии.

– Ввожу дополнительные войска США в страны Балтии – Эстонию, Литву и Латвию, а также новое вооружение. Россия не выводит свои войска из Беларуси. Это защитные действия. Мы не собираемся нападать на Россию, – уточнил американский президент во время брифинга 22 февраля.

Однако он подчеркнул, что хочет послать Кремлю месседж, что будет совместно с союзниками защищать каждый клочок своей территории.

Напомним, Байден сообщил, что вводит новые санкции против Российской Федерации за последние действия против Украины.