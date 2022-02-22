Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 22 февраля направил президенту Украины Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

– Сегодня ночью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с РФ. Я считаю, всегда так считал, что это нужно было сделать еще в 2014 году. К сожалению, тогда это решение не было принято, – рассказал Кулеба во время брифинга в Вашингтоне.