Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 22 лютого направив президентові України Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини із Російською Федерацією.

– Сьогодні вночі я підписав подання на президента України із пропозицією розірвати дипломатичні відносини з РФ. Я вважаю, і завжди так вважав, що це потрібно було зробити ще у 2014 році. На жаль, тоді це рішення не було ухвалено, – розповів Кулеба під час брифінгу у Вашингтоні.