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Кулеба направив Зеленському пропозицію розірвати відносини з РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 22 лютого направив президентові України Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини із Російською Федерацією.

– Сьогодні вночі я підписав подання на президента України із пропозицією розірвати дипломатичні відносини з РФ. Я вважаю, і завжди так вважав, що це потрібно було зробити ще у 2014 році. На жаль, тоді це рішення не було ухвалено, – розповів Кулеба під час брифінгу у Вашингтоні.

Нагадаємо, Рада прийняла постанову, яка засуджує незаконне визнання Росією псевдореспублік “ЛДНР” і закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти РФ.

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Фото: УНІАН

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