Путин уклонился от ответа на вопрос о сроках развертывания войск РФ на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин не смог четко ответить на вопрос о сроках развертывания Кремлем российских войск на временно оккупированных территориях на востоке Украины.

– Во-первых, я не сказал, что войска пойдут туда прямо сейчас, второе – предсказывать какую-то конкретную канву действий вообще не возможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется, – заявил Путин 22 февраля.

Путин также сказал, что Минских соглашений больше не существует, потому как РФ признала независимость псевдореспублик.

Глава Кремля отметил, что “долгосрочное урегулирование” ситуации на Донбассе между Украиной и Россией возможно только в случае, если Киев признает законной аннексию Крымского полуострова, откажется вступать в НАТО и “демилитаризируется”.

До этого он заявил, что Россия признает “Л/ДНР” в рамках админграниц, руководствуясь при этом Конституцией Украины. Однако большая часть Донецкой и Луганской областей не находятся под контролем российско-оккупационных войск.