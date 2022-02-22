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Путін ухилився від відповіді на питання щодо термінів розгортання військ РФ на Донбасі

Анастасія Гевко редакторка стрічки
владімір путін

Президент Росії Володимир Путін не зміг чітко відповісти на запитання про терміни розгортання Кремлем російських військ на тимчасово окупованих територіях на сході України.

– По-перше, я не сказав, що війська підуть туди прямо зараз, друге – передбачати якусь конкретну канву дій взагалі неможливо. Це від конкретної ситуації, що складається дома. На землі, як то кажуть, – заявив Путін 22 лютого.

Путін також сказав, що Мінських угод більше не існує, тому що РФ визнала незалежність псевдореспублік.

Глава Кремля зазначив, що “довгострокове врегулювання” ситуації на Донбасі між Україною та Росією можливе лише у випадку, якщо Київ визнає законною анексію Кримського півострова, відмовиться вступати до НАТО та “демілітаризується”.

До цього він заявив, що Росія визнає “Л/ДНР” у рамках адмінкордонів. Проте більша частина Донецької та Луганської областей не перебувають під контролем російсько-окупаційних військ.

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Фото: Depositphotos

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