Совфед РФ разрешил Путину использовать армию за границей

Президент России Владимир Путин запросил у Совета федерации РФ разрешение на использовании российской армии за границей. Совфед единогласно проголосовал за принятие этого решения.

– В Совет Федерации поступило обращение президента Владимира Путина об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории России. Вношу дополнительно в повестку вопрос о рассмотрении данного обращения, – сказала на заседании спикер Совета Валентина Матвиенко.

Профильные комитеты Совфеда предложили, чтобы постановление об использовании ВС РФ за рубежом вступило в силу 22 февраля.

Текст обращения Путина опубликован на сайте Кремля. Он ссылается на “Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” между РФ и псевдореспубликами.

Текст постановления Совфеда: