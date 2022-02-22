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Факты / Мир

Совфед РФ разрешил Путину использовать армию за границей

Анастасия Гевко редактор ленты
Володимир Путін

Президент России Владимир Путин запросил у Совета федерации РФ разрешение на использовании российской армии за границей. Совфед единогласно проголосовал за принятие этого решения.

– В Совет Федерации поступило обращение президента Владимира Путина об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории России. Вношу дополнительно в повестку вопрос о рассмотрении данного обращения, – сказала на заседании спикер Совета Валентина Матвиенко.

Профильные комитеты Совфеда предложили, чтобы постановление об использовании ВС РФ за рубежом вступило в силу 22 февраля.

Текст обращения Путина опубликован на сайте Кремля. Он ссылается на “Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” между РФ и псевдореспубликами.

Текст постановления Совфеда:

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