США вводять нові війська до країн Балтії – Байден

Президент США Джо Байден повідомив, що Вашингтон вирішив збільшити військову присутність у країнах Балтії.

– Вводжу додаткові війська США до країн Балтії – Естонію, Литву та Латвію, а також нове озброєння. Росія не виводить своїх військ з Білорусі. Це захисні дії. Ми не збираємось нападати на Росію, – уточнив американський президент під час брифінгу 22 лютого.

Однак він підкреслив, що хоче надіслати Кремлю меседж, що спільно з союзниками захищатиме кожен клаптик своєї території.

Нагадаємо, Байден повідомив, що вводить нові санкції проти Російської Федерації за її останні дії проти України.