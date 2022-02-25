Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, как прошли первые сутки войны с российскими оккупантами.

По состоянию на 00:00 25 февраля, ориентировочные потери противника составили: танков – более 30 ед., боевых бронированных машин – до 130 ед., самолетов – 5, вертолетов – 6.

— Группировка сил обороны ведет организованную оборонительную операцию на юге. Определенным составом сил ведутся оборонительные бои в районе восточнее Херсона. Механизированные подразделения ВС Украины отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра. Нашими механизированными подразделениями в районе Рыково нанесено поражение преобладающим силам противника. Враг уничтожен, успеха нет, — сообщил Залужный.

На Северском направлении ведутся бои в районах Победа и Глухов. Вражеская колонна остановлена. Подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили превосходящие силы оккупантов.

На Волыни механизированные подразделения ВС Украины заняли позиции на определенных рубежах в готовности к отражению наступления противника.

На Слобожанщине оперативная группировка ВС Украины ведет оборону в районах населенных пунктов Довжанка, Харьков, Ахтырка, Сумы. В районах Волчанска, Белого Колодца, Приколотного ведутся оборонные бои.

Группировка Военно-Морских Сил ВС Украины продолжает ведение боевых действий в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска. Определенные силы и средства перешли к обороне Киева.

Воздушные Силы ВС Украины осуществляют отражение воздушных ударов противника, ведут постоянную разведку применением БПЛА, нанесены удары по колоннам оккупационных войск в районах населенных пунктов Новая Збуровка, Купянск, Новая Каховка и десант противника в районе аэродрома Гостомель.

Группировка объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей по результатам боевых действий на отдельных направлениях восстановила положения по переднему краю. В полосе ответственности отдельных подразделений противник пытается вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину взводных опорных пунктов.