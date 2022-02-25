Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, як пройшла перша доба війни з російськими окупантами.

Станом на 00:00 25 лютого, орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 5, вертольотів – 6.​

– Угруповання сил оборони веде організовану оборонну операцію на півдні. Визначеним складом сил ведуться оборонні бої в районі східніше Херсону. Механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра. Нашими механізованими підрозділами в районі Рикове нанесено ураження переважаючим силам противника. Ворог знищений, успіху не має, – повідомив Залужний.

На Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зупинена. Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили переважаючі сили окупантів.​

На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.​

На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми.​ В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.​ Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.​

Угруповання Військово-Морських Сил ЗС України продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.​ Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.​

Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку застосуванням БПЛА, нанесено удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.​

Угруповання об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатом бойових дій на окремих напрямках відновили положення по передньому краю. У смузі відповідальності окремих підрозділів противник намагається вклинитися в бойові порядки наших військ на глибину взводних опорних пунктів.​