Война с Украиной: что означали бы санкции SWIFT для России

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что отрезать Россию от глобальной банковской системы SWIFT сейчас не предлагается.

Однако в ВВС пояснили, что означали бы такие санкции для РФ.

– Исключение России из SWIFT чревато серьезными последствиями для банков, которым задолжали деньги – сейчас или в долгосрочной перспективе. Особенно это касается Германии, которая имеет глубокие финансовые связи с Россией и считает, что принесла свою долю в экономической жертве, приостановив сертификацию газопровода Северный поток-2, – говорится в материале.

Как уточняется, де-юре исключение из SWIFT было бы разрушительным для России, однако существует альтернативная система – CFPS – которую Москва создала после того, как оккупировала украинский Крым в 2014 году.

Аналогичным образом Китай также создал вторичную систему, CIPS.