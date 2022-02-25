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Факты / Мир

Война с Украиной: что означали бы санкции SWIFT для России

Анастасия Гевко редактор ленты
SWIFT

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что отрезать Россию от глобальной банковской системы SWIFT сейчас не предлагается. 

Однако в ВВС пояснили, что означали бы такие санкции для РФ.

– Исключение России из SWIFT чревато серьезными последствиями для банков, которым задолжали деньги – сейчас или в долгосрочной перспективе. Особенно это касается Германии, которая имеет глубокие финансовые связи с Россией и считает, что принесла свою долю в экономической жертве, приостановив сертификацию газопровода Северный поток-2, – говорится в материале.

Как уточняется, де-юре исключение из SWIFT было бы разрушительным для России, однако существует альтернативная система – CFPS – которую Москва создала после того, как оккупировала украинский Крым в 2014 году. 

Аналогичным образом Китай также создал вторичную систему, CIPS.

– Изгнание России, вероятно, только приблизит ее к Китаю и сыграет на руку администрации Си Цзиньпина, стремящейся “дедолларизировать” мировую финансовую архитектуру. Это ускорит эту тенденцию и амбиции, – считают в ВВС.

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Источник: BBC

Фото: Depositphotos

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