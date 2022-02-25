Війна з Україною: що означали б санкції SWIFT для Росії

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що відрізати Росію від глобальної банківської системи SWIFT зараз не пропонується.
Проте у ВВС пояснили, що означали б такі санкції для РФ.
– Виключення Росії із SWIFT загрожує серйозними наслідками для банків, яким заборгували гроші – зараз чи в довгостроковій перспективі. Особливо це стосується Німеччини, яка має глибокі фінансові зв’язки з Росією та вважає, що принесла свою частку в економічній жертві, призупинивши сертифікацію газопроводу Північний потік-2, – йдеться у матеріалі.
Як уточнюється, де-юре виняток із SWIFT був би руйнівним для Росії, однак існує альтернативна система – CFPS – яку Москва створила після того, як окупувала український Крим у 2014 році.
Аналогічно Китай також створив вторинну систему, CIPS.
– Вигнання Росії, ймовірно, тільки наблизить її до Китаю і зіграє на руку адміністрації Сі Цзіньпіна, яка прагне “дедоларизувати” світову фінансову архітектуру. Це прискорить цю тенденцію та амбіції, – вважають у ВВС.