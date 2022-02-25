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Факти / Світ

Війна з Україною: що означали б санкції SWIFT для Росії

Анастасія Гевко редакторка стрічки
SWIFT

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що відрізати Росію від глобальної банківської системи SWIFT зараз не пропонується.

Проте у ВВС пояснили, що означали б такі санкції для РФ.

– Виключення Росії із SWIFT загрожує серйозними наслідками для банків, яким заборгували гроші – зараз чи в довгостроковій перспективі. Особливо це стосується Німеччини, яка має глибокі фінансові зв’язки з Росією та вважає, що принесла свою частку в економічній жертві, призупинивши сертифікацію газопроводу Північний потік-2, – йдеться у матеріалі.

Як уточнюється, де-юре виняток із SWIFT був би руйнівним для Росії, однак існує альтернативна система – CFPS – яку Москва створила після того, як окупувала український Крим у 2014 році.

Аналогічно Китай також створив вторинну систему, CIPS.

– Вигнання Росії, ймовірно, тільки наблизить її до Китаю і зіграє на руку адміністрації Сі Цзіньпіна, яка прагне “дедоларизувати” світову фінансову архітектуру. Це прискорить цю тенденцію та амбіції, – вважають у ВВС.

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Джерело: BBC

Фото: Depositphotos

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