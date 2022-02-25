Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце первого дня начала войны с Россией.

В своем обращении президент объявил количество погибших воинов Украины и назвал количество раненых.

– Слава Вооруженным Силам Украины! Ребята, наши защитники! Вы блестяще защищаете страну от одного из самых мощных государств мира, – начал президент.

Он заявил, что 24 февраля Россия атаковала всю территорию Украины, поэтому нашим защитникам пришлось сделать очень многое.

— Защитили почти всю территорию, которая получила непосредственные удары. Отражают там, где врагу удалось занять позиции. К примеру, Гостомель под Киевом. Это дает больше уверенности в столице, — рассказал глава государства.

Он сообщил, что по предварительным данным, Украина потеряла за 24 февраля 137 граждан. Среди погибших есть как военные, так и гражданские.

– На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину, – сообщил Владимир Зеленский.

Президент также заявил, что в Украине в настоящее время насчитывается 316 раненых.

– Я благодарен всем, кто спасает людей сейчас и помогает соблюдать порядок. Враг наносит удары не только по военным объектам, как заявляет. Но и по гражданским. Они убивают людей и превращают мирные города в военные мишени. Это подло и никогда не будет прощено, — сказал президент Зеленский.

Он напомнил, что сейчас в информационном пространстве циркулирует множество фейков, в том числе и о том, что президент якобы уехал из Киева.

– Я остаюсь в столице. В течение дня я провел десятки международных переговоров, непосредственно руководил обороной. И я останусь в столице. Моя семья тоже в Украине, — сказал президент.

Президент заявил, что, по имеющейся информации, Россия обозначила его как цель номер один.

— Моя семья – как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив Главу государства, – сказал Владимир Зеленский.

Он заявил, что у власти Украины есть информация о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага.

— Поэтому прошу киевлян: будьте внимательны, соблюдайте правила комендантского часа. Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти, – сказал президент.

Он также рассказал о деталях разговоров с международными лидерами.

— Первое – нас поддерживают. И я благодарен каждому государству, которое помогает Украине конкретно. Не просто словами. Но есть и второе – мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Не вижу таких. Кто готов предоставить Украине гарантию вступления в НАТО? Все боятся, – сказал Владимир Зеленский.

Он заявил, что сегодня из Москвы звучали заявления, что они хотят начать переговоры, в которых Украина получила бы нейтральный статус государства.

– Я говорю всем партнерам нашего государства: сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: вы с нами? Они отвечают, что с нами. Но нас с собой в Альянс брать не готовы. Я спросил у двадцати семи лидеров Европы, быть ли Украине в НАТО. Прямо спросил. Все они боятся. А мы не боимся. Не боимся говорить с Россией, – сказал глава государства.

Он заявил, что он допускает обсуждение гарантий безопасности для Украины и даже о нейтральном статусе.

– Но какие у нас будут гарантии безопасности? Но какие страны их дадут? – спросил президент.

Он заявил, что говорить об окончании этого вторжения и огня нужно, но сейчас судьба страны полностью зависит от украинской армии, сил безопасности, всех наших защитников. И нашего народа, вашей мудрости.

Напомним, вечером 24 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Мобилизация проводится в течение 90 суток на территории всех областей Украины, включая столицу.

Об этапах мобилизации — читайте в материале Фактов ICTV.