Президент України Володимир Зеленський підписав указ №69/2022 про загальну мобілізацію.

Відповідний документ опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з указом, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, президент ухвалив оголосити та провести загальну мобілізацію.

В документі зазначено, що це необхідно для підтримки бойової та мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань.

Мобілізація проводиться протягом 90 діб на території всіх областей України, включаючи місто Київ.

Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Етапи мобілізації:

Загальна мобілізація відбувається у чотири етапи, які впроваджуються відповідно до потреб та можливостей під час активних бойових дій.

1. Перша черга оперативного резерву — колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (йдеться саме про ветеранів бойових дій з 2014 року, а не всіх, хто коли-небудь проходив строкову службу).

2. Друга черга оперативного резерву — військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

3. Мобілізаційний резерв — військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль.

4. Громадський резерв — решта громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період (застосовується у випадку найгіршого сценарію повномасштабної війни).

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