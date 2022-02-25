Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці першого дня початку війни з Росією.

У своєму зверненні президент оголосив кількість загиблих воїнів України та назвав кількість поранених.

– Слава Збройним Силам України! Хлопці й дівчата, наші захисники! Ви блискуче захищаєте країну від однієї з найпотужніших держав світу, – розпочав президент.

Він заявив, що 24 лютого Росія атакувала всю територію України, тому нашим захисникам довелось зробити дуже багато.

– Захистили майже всю територію, яка зазнала безпосередніх ударів. Відбивають ту, яку ворогу вдалося зайняти. Наприклад, Гостомель під Києвом. Це дає більше впевненості столиці, – розповів глава держави.

Він повідомив, що за попередніми даними, Україна втратила за 24 лютого 137 громадян. Серед загиблих є як військові, так і цивільні.

– На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройськи загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам’ять тим, хто віддав життя за Україну, – повідомив Володимир Зеленський.

Президент також заявив, що в Україні наразі налічується 316 поранених.

– Я вдячний усім, хто рятує людей зараз і допомагає зберігати порядок. Ворог завдає ударів не тільки по військових об’єктах, як заявляє. А й по цивільних. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло й ніколи не буде пробачено, – сказав президент Зеленський.

Він нагадав, що зараз в інформаційному просторі циркулює багато фейків, зокрема й про те, що президент нібито поїхав з Києва.

– Я залишаюсь у столиці. Протягом дня я провів десятки міжнародних переговорів, безпосередньо керував обороною. І я залишусь у столиці. Моя родина також в Україні, – сказав президент.

Президент заявив, що за наявною інформацією, Росія позначила його як ціль номер один.

– Мою родину – як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши Главу держави, – сказав Володимир Зеленський.

Він заявив, що влада України має інформацію про те, що в Київ зайшли диверсійні групи ворога.

– Тому прошу киян: будьте уважними, дотримуйтеся правил комендантської години. Я залишаюсь в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади, – сказав президент.

Він також розповів деталі розмов з міжнародними лідерами.

– Перше – нас підтримують. І я вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно. Не просто словами. Але є й друге – ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Всі бояться, – сказав Володимир Зеленський.

Він заявив, що сьогодні з Москви лунали заяви, що вони таки хочуть почати переговори, в яких Україна отримала б нейтральний статус держави.

– Я кажу всім партнерам нашої держави: зараз вирішується доля нашої країни. Я запитую у них: ви з нами? Вони відповідають, що з нами. Але нас із собою в Альянс брати не готові. Я запитав у двадцяти семи лідерів Європи, чи бути Україні в НАТО. Прямо запитав. Всі вони бояться. А ми не боїмося. Не боїмося говорити з Росією, – сказав глава держави.

Він заявив, що він допускає обговорення гарантій безпеки для України, та навіть про нейтральний статус.

– Але які у нас будуть гарантії безпеки? Та які країни їх дадуть?, – запитав президент.

Він заявив, що розмовляти про закінчення цього вторгнення та вогню потрібно, але зараз доля країни повністю залежить від української армії, сил безпеки, усіх наших захисників.

Нагадаємо, ввечері 24 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

Мобілізація проводиться протягом 90 діб на території всіх областей України, включно зі столицею.

Про етапи мобілізації – читайте у матеріалі Фактів ICTV.