Глава Минцифры Михаил Федоров обратился к Facebook, Netflix, а также к Apple с целью блокировки российских СМИ, а также сервисов и услуг на территории страны-агрессора.

— Обратился в YouTube по поводу блокирования пропагандистских российских СМИ, которые называются нас нациками и наркоманами, врут и пропагандируют войну. Обратился к Meta по поводу блокировки Facebook и Instagram. Обратился к Netflix по поводу блокирования сервиса в РФ, — заявил Федоров.

Цель обращения — не лишить россиян доступа к информации, а достучаться до молодежи, проактивного и думающего населения.

В случае с Apple, политик просит от компании поддержки санкций властей США, а также запрета загружать свои сервисы РФ в магазин App Store для смартфонов и прочих гаджетов компании.

Известно, что сейчас на территории России не работают платежные системы Apple Pay и Google Pay — это касается пользователей банков РФ, на которых были наложены санкции.

Так, платежные услуги клиентам этих банков недоступны и за рубежом.

Информацию об невозможности использования Apple Pay в России подтвердил Федоров.

— Россия уже наблюдает проблемы с доступом к Apple Pay! — сообщается в Telegram-канале чиновника..

Напомним, что 25 февраля Национальный банк Украины принял решение о закрытии банков государства-агрессора на территории Украины. Теперь российские финансовые учреждения больше не будут работать в Украине.