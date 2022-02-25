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Факты / Украина / Общество

Банки России больше не будут работать в Украине — НБУ

Юля Захарченко редактор ленты
Банки России больше не будут работать в Украине — НБУ

Национальный банк Украины принял решение о закрытии банков государства-агрессора на территории Украины. Теперь российские финансовые учреждения больше не будут работать в Украине.

— Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы “дочки” государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев, — заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Национальный банк начнет отзывать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации.

Среди них — АО Международный резервный банк, на 100% принадлежащий ПАО Сбербанк России, и ПАО Проминвестбанк, на 99,77% принадлежащий Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Источник: НБУ

Фото: Pixabay

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