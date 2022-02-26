Глава Мінцифри Михайло Федоров звернувся до Facebook, Netflix, а також Apple з метою блокування російських ЗМІ, а також сервісів і послуг на території країни-агресора.

– Звернувся до YouTube з приводу блокування пропагандистських російських ЗМІ, які називаються нас нациками та наркоманами, брешуть і пропагують війну. Звернувся до Meta щодо блокування Facebook та Instagram. Звернувся до Netflix із приводу блокування сервісу в РФ, – заявив Федоров.

Мета звернення – не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного населення.

У випадку з Apple політик вимагає від компанії підтримки санкцій влади США, а також заборони завантажувати сервіси РФ в магазин App Store для смартфонів та інших гаджетів компанії.

Відомо, що зараз на території Росії не працюють платіжні системи Apple Pay та Google Pay – це стосується користувачів банків РФ, на яких було накладено санкції.

Так, платіжні послуги клієнтам цих банків недоступні й за кордоном.

Інформацію про неможливість використання Apple Pay у Росії підтвердив Федоров.

– Росія вже спостерігає проблеми з доступом до Apple Pay! – повідомляється в Telegram-каналі чиновника.

Нагадаємо, що 25 лютого Національний банк України ухвалив рішення про закриття банків держави-агресора на території України. Тепер російські фінансові установи більше не працюватимуть в Україні.