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Факты / Украина

Военная колонна на трассе: что делать и когда можно обгонять

Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Военная техника

На период агрессии со стороны РФ украинская армия использует дороги общего пользования, которыми также передвигаются наши водители. Многие не знают, как правильно себя вести в случае появления военной колонны.

Для начала, нужно понять суть организованной автоколонны – это группа, которая состоит более чем из трех транспортных средств передвижения. Участники колонны двигаются в одном направлении с включенными фарами, а спереди должен быть управляющий этой цепочки.

Так, если у колонны военной техники нет руководящего, то она не считается организованной. Это значит, что этот транспорт можно обгонять согласно ПДД — обгон можно совершать поочередно, занимая пространство между автомобилями.

Но если у такой колонны военной техники есть сопровождающий, то обгон следует совершать единожды и целиком. Если у руководящего цепочки включена сирена — обгон запрещен. В таком случае нужно ехать за ними, и дождаться смещения колонны на другую полосу, съезда с дороги или смены направления.

Также не стоит забывать, что на территории Украины можно встретить и военную технику противника, которая также может передвигаться общими дорогами. Нашу военную технику можно научиться визуально распознавать от вражеской. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины объяснила, как распознать войска агрессора и что делать в таких ситуациях.

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Фото: УНИАН

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