На период агрессии со стороны РФ украинская армия использует дороги общего пользования, которыми также передвигаются наши водители. Многие не знают, как правильно себя вести в случае появления военной колонны.

Для начала, нужно понять суть организованной автоколонны – это группа, которая состоит более чем из трех транспортных средств передвижения. Участники колонны двигаются в одном направлении с включенными фарами, а спереди должен быть управляющий этой цепочки.

Так, если у колонны военной техники нет руководящего, то она не считается организованной. Это значит, что этот транспорт можно обгонять согласно ПДД — обгон можно совершать поочередно, занимая пространство между автомобилями.

Но если у такой колонны военной техники есть сопровождающий, то обгон следует совершать единожды и целиком. Если у руководящего цепочки включена сирена — обгон запрещен. В таком случае нужно ехать за ними, и дождаться смещения колонны на другую полосу, съезда с дороги или смены направления.

Также не стоит забывать, что на территории Украины можно встретить и военную технику противника, которая также может передвигаться общими дорогами. Нашу военную технику можно научиться визуально распознавать от вражеской. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины объяснила, как распознать войска агрессора и что делать в таких ситуациях.