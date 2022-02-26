На період агресії з боку РФ українська армія використовує дороги загального користування, якими пересуваються наші водії. Багато хто не знає, як правильно поводитися у разі появи військової колони.

Для початку потрібно зрозуміти суть організованої автоколони – це група, яка складається більш ніж з трьох транспортних засобів пересування. Учасники колони рухаються в одному напрямку з увімкненими фарами, а спереду повинен бути керуючий цього ланцюжка.

Так, якщо колона військової техніки не має керівного, то вона не вважається організованою. Це означає, що цей транспорт можна обганяти згідно ПДР – обгін можна здійснювати по черзі, займаючи простір між автомобілями.

Але якщо така колона військової техніки має керуючого, то обгін слід здійснювати повністью за один раз. Якщо у керівного ланцюжка увімкнена сирена – обгін заборонено. У такому разі треба їхати за ними, і дочекатися зміщення колони на іншу смугу, з’їзду з дороги чи зміни напряму.

Також не слід забувати, що на території України можна зустріти й військову техніку противника, яка також може пересуватися спільними дорогами. Нашу військову техніку можна навчитися візуально розпізнавати від ворожої. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України пояснила, як розпізнати війська агресора та що робити у таких ситуаціях.