Вторгнення Росії в Україну: Facebook оголосив про додаткові кроки

Соціальна мережа Facebook оголосила про додаткові кроки у зв’язку із вторгненням Росії в Україну.

Як уточнюється, Facebook заборонив російським державним ЗМІ розміщувати рекламу або монетизувати на своїй платформі у будь-якій точці світу.

– Ми також продовжуємо наносити ярлики на додаткові російські державні засоби масової інформації. Ці зміни вже почали впроваджуватись і продовжуватимуться у вихідні, – сказано у повідомленні.

Раніше Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України пояснила, як розрізнити українську військову техніку та російську, а також повідомила, що робити, якщо зустрінеш війська агресора.