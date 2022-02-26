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Вторгнення Росії в Україну: Facebook оголосив про додаткові кроки

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Вторгнення Росії в Україну: Facebook оголосив про додаткові кроки

Соціальна мережа Facebook оголосила про додаткові кроки у зв’язку із вторгненням Росії в Україну.

Як уточнюється, Facebook заборонив російським державним ЗМІ розміщувати рекламу або монетизувати на своїй платформі у будь-якій точці світу.

– Ми також продовжуємо наносити ярлики на додаткові російські державні засоби масової інформації. Ці зміни вже почали впроваджуватись і продовжуватимуться у вихідні, – сказано у повідомленні.

Раніше Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України пояснила, як розрізнити українську військову техніку та російську, а також повідомила, що робити, якщо зустрінеш війська агресора.

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Фото: Pexels

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