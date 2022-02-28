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Факты / Украина

Генассамблея ООН соберется на заседание по Украине в течение 24 часов

Анастасия Гевко редактор ленты
Генасамблея ООН

Совбез ООН проголосовал в поддержку резолюции по созыву чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи по Украине. Она должна состояться в течение 24 часов. 

В частности, резолюцию поддержало 11 стран, три страны – воздержались. 

Российская Федерация была против.

Таким образом Совбез ООН принял резолюцию Генассамблеи ООН 377, которая предусматривает передачу на рассмотрение ГА ООН вопросов, которые не могут рассмотреть в Совбезе “из-за разногласий постоянных членов”. 

Такая резолюция требует согласия девяти членов из 15, кроме того, к ней нельзя применять право вето.

Ранее Россия воспользовалась правом вето, чтобы не дать принять резолюцию, которая осуждает агрессию РФ против Украины, а также требует отменить признание “Л/ДНР” и вывести российские войска из Украины.

В этой резолюции подтверждается приверженность Совбеза ООН суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ.

Право вето в Совбезе ООН есть у России, Китая, США, Франции и Британии.

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Фото: Dreamstime

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