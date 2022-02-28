Генасамблея ООН збереться на засідання щодо України протягом 24 годин

Рада безпеки ООН проголосувала на підтримку резолюції щодо скликання надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї щодо України. Вона має відбутися протягом 24 годин.

Зокрема, резолюцію підтримали 11 країн, три країни – утрималися.

Російська Федерація була проти.

Таким чином Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію Генасамблеї ООН 377, яка передбачає передачу на розгляд ГА ООН питань, які не можуть розглянути в Раді безпеки “через розбіжності постійних членів”.

Така резолюція вимагає згоди дев’яти членів із 15, крім того, до неї не можна застосовувати право вето.

Раніше Росія скористалася правом вето, щоб не дати ухвалити резолюцію, яка засуджує агресію РФ проти України, а також вимагає скасувати визнання “Л/ДНР” та вивести російські війська з України.

У цій резолюції підтверджується відданість Радбезу ООН суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах визнаних міжнародним співтовариством кордонів.

Право вето в Раді безпеки ООН є у Росії, Китаю, США, Франції та Британії.